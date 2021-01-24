На приманку в виде щенков попались в соцсетях две девушки из Коми

Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами пытаются войти в доверие. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Если человек ищет товар за приемлемую цену, к примеру, автомобиль или даже домашнего питомца, то в первую очередь он зайдет на один из сайтов бесплатных объявлений. То же самое он сделает при желании продать что-либо. Несколько кликов, и вы счастливый обладатель столь интересующей вас вещи. Но это только в том случае, если вы не попали в заманчивые сети мошенника.

22-летняя жительница столицы Коми нашла объявление о продаже щенков породы Корги и связалась с продавцом. Переписка продолжилась в социальной сети «ВКонтакте». Стороны обсудили условия сделки, доставку и другие детали. Сыктывкарка перечислила предоплату – 17760 рублей, но своего будущего любимца не дождалась. Обратилась в полицию.

При подаче заявления девушка пояснила, что знает о разных видах мошенничеств. Однако думала, что с ней такого произойти не может. Оказалось - может. Поэтому прежде чем оплачивать товар, убедитесь в надежности продавца. А лучше всего производить оплату только после его получения. Обозначив такие условия продавцу, возможно, вы не получите интересующий товар, но зато сохраните свои деньги.

Своих сбережений лишилась и жительница Усинска. 22-летней девушке приглянулись щенки померанского шпица. О покупке представителя именно этой породы она договорилась с продавцом на сайте бесплатных объявлений. Тот прислал по электронной почте ссылку для оплаты. Не раздумывая, девушка перешла по ней и ввела данные банковской карты, включая защитный код. Тут же с ее счета исчезли 17,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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