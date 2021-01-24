Агрессивных собак в Ухте будут отстреливать

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Ухтинская полиция будет применять оружие в отношении агрессивных собак. Вчера в Ухте работали представители республиканской прокуратуры и регионального Следственного комитета.

Как отметил зампрокурора РК Владимир Никонов, сейчас говорить о результатах пока рано: проверка только началась, и делать выводы будет можно по ее завершению.

Сегодня в городе два приюта: один - в аэропорту, там практически нет места, а второй - на Озёрном. В приюте "Доброго города" можно сделать расширение, но у волонтеров на это нет денег. Сейчас за счет пожертвований горожан там содержатся более 200 собак.

"Федеральный закон требует, чтобы был приют, и не просто приют в виде заброшенного сарая. Он должен быть обеспечен теплом, питанием, ветеринарным врачом, лечением. Требования закона очень жесткие, поэтому прокурор города и внес реагирование", - подчеркнул В. Никонов.

По словам прокурора города Павла Якимова, возможно существование и муниципального приюта, и исполнителя по муниципальному контракту по отлову и содержанию животных. Со слов мэра Магомеда Османова, сейчас вновь объявляется аукцион на право заключения контракта по отлову.

П. Якимов также отметил, что ведомство готово помогать ухтинцам, пострадавшим от бездомных собак: написать заявление в суд на возмещение вреда. В свою очередь, муниципалитет обещает, что решения суда будут выполняться без проволочек.

Сейчас выработан механизм работы с полицией. Когда горожане видят свору агрессивных собак, то они могут звонить в ЕДДС, и те уже передают информацию в полицию. Если приехавшие полицейские действительно увидят, что собака проявляет агрессию, им разрешено применять оружие, сообщает "Комиинформ".

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