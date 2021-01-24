Три жителя Коми были спасены на пожаре

Фото: архив КП

За минувшие сутки в Коми произошло семь пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Коми. Погибших людей на пожарах нет, зарегистрирован один пострадавший, четыре человека спасены огнеборцами.

23 января в 18:17 в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о пожаре на одном из дачных участков СОТ "Автомобилист" (1-е Водненские дачи). Пожарные подразделения прибыли по вызову через 7 минут. По прибытию было обнаружено открытое горение 2-этажного садового дома площадью 150 м². Ликвидация пожара была объявлена в 00:48 ночи 24 января. Деревянный дом полностью уничтожен пожаром.

В борьбе с огнем принимали участие 21 пожарный, 6 единиц техники Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Причиной пожара могло послужить, по предварительной версии, нарушение требований устройства печного отопления.

В 19:19 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о возгорании частной хозяйственной постройки по улице Лесная в поселке Жешарт. Пожарные прибыли по вызову через 10 минут. По их прибытию наблюдалось открытое горение деревянного сарая. В 20:30 пожар был ликвидирован. В результате возгорания сарай площадью 12 м² полностью уничтожен огнем. Погиб содержавшийся в сарае поросенок. В тушении участвовали 4 пожарных и 2 пожарные автоцистерны 122-й пожарной части противопожарной службы Республики Коми. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужило нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

В 20:36 огнеборцам Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Микунь, ул. Гоголя, д.31. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через 4 минуты. Как оказалось, возгорание произошло на балконе одной из квартир 5-этажного кирпичного дома. Из квартиры, в которой произошло возгорание, огнеборцы спасли квартиросъемщика – мужчина 1980 года рождения, получивший отравление угарным газом, был передан экипажу скорой помощи и госпитализирован. Из задымленных помещений пожарными были спасены ещё 3 жителя дома. 11 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. На ликвидацию пожара и его последствий ушло 20 минут – огнем поврежден балкон на площади 1 кв. метр.

В тушении огня участвовали 5 пожарных, 2 пожарных автоцистерны Усть-Вымского пожарно-спасательного гарнизона. Содействие пожарным оказывали два местных жителя. Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего квартиросъемщика.

В 21:18 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о горении деревянной бани на одном из частных подворий по улице Кольцевая в коттеджном поселке (сельское поселение Выльгорт). Пожарные прибыли к месту вызова в 21:29. По их прибытию наблюдалось открытое горение деревянного строения. Огнеборцы не позволили пожару перекинуться на соседние строения. Ликвидация пожара была объявлена в 23:06. В результате возгорания строение бани получило повреждение на площади 25 м².

В тушении пожара участвовали 9 огнеборцев и задействованы 2 пожарные автоцистерны 14-й пожарно-спасательной части ФПС. Причиной пожара, по предварительным данным, являются недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.

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