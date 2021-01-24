В Сыктывкаре открыты 12 лыжных трасс

Фото: мэрия Сыктывкара

Сейчас в столице Коми работает семь прогулочных и три спортивные трассы в черте города.

В микрорайоне «Орбита» у малой объездной автодороги открыта прогулочная трасса длинной три километра.

По улице Лесопарковая в районе «Динамо» работает три прогулочные трассы 3,5, 10 и 15 километров и две спортивные протяжённостью 2,5 километра с дополнительным освещением с 14:30 по 22:00, а также лыжный путь в пять километров.

В районе Нижнего Чова действует прогулочная трасса протяженностью пять километров.

В Эжве на лыжной базе «Веждино» работает самая длинная прогулочная трасса в черте города протяженностью 10 километров, и спортивная длинной пять километров с дополнительным освещением с 15:00 по 19:00.

В поселке городского типа Краснозатонский и в Верхней Максаковке работают прогулочные трассы протяженностью полтора километра с дополнительным освещением с 15:00 по 21:00.

В районе «Черное озеро» между Верхней Максаковкой и пгт. Краснозатонский действует прогулочная трасса протяженностью пять километров.

Для наиболее комфортных занятий спортом лыжный путь был подготовлен при помощи профессиональной специализированной техники, которая нарезает классическую лыжню высокого уровня.

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара Михаил Дудников настаивает на том, что все трассы предназначены для занятий только лыжным спортом.

«К сожалению, несознательные горожане, используют лыжню для пешеходных прогулок и занятием скандинавской ходьбой, катанием на велосипедах и снегоходах и даже для езды на машинах. Это наносит большой вред состоянию лыжных трасс, создавая угрозу для жизни и здоровья любителям лыжного спорта. Поэтому призываю горожан использовать трассы по назначению – для прогулок и тренировок на лыжах», – подчеркнул М. Дудников.

Напомним, что спортом и физической культурой не следует заниматься при плохом самочувствии, одеваться необходимо в соответствии с погодными условиями. При себе желательно иметь средство связи, и, в случае недомогания, травмы или потери ориентировки звонить в службу спасения «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимой в Сыктывкаре будет работать 17 бесплатных катков (подробности)

https://www.kp.ru/daily/1712103/4344625/