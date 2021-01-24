Жительнице Коми вернули отданные аферистам 1,5 миллиона

Никогда не давайте посторонним людям данные своих банковских карт, напоминает пресс-служба МВД по Республике Коми. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительнице Микуни удалось вернуть свои сбережения, которые она отдала аферистам, благодаря сотрудникам полиции.

Женщина выставила в интернете объявление о продаже частного дома. Тут же ей позвонил некий покупатель. Во время разговора злоумышленник выманил у жертвы конфиденциальную информацию о ее счетах, а затем похитил оттуда полтора миллиона рублей. Сотрудники республиканского управления уголовного розыска установили его местонахождение и задержали афериста в Челябинске. Позже он возместил причиненный ущерб. Дело передали в суд.

При интернет-покупках соблюдайте осторожность. Платите за товар только после получения и осмотра. Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами пытаются войти в доверие. Не спешите переводить деньги на сомнительные счета, а при малейших подозрениях откажитесь от покупки. Никогда не давайте посторонним людям данные своих банковских карт. Их должен знать только владелец, и никто иной, напоминает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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