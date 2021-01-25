Ермил Вокуев выигрывает марафон Тоблах-Кортина

Фото: Минспорта Коми.

24 января на втором этапе марафонской серии Ski Classics в Италии состоялась гонка на 42 км.

В составе команды из России – «Русская зима» у женщин Республику Коми представляла Ольга Царева. К сожалению, за призовые места россиянки не боролись, но, тем не менее, финишировали на достаточно высоких местах. Лучшая позиция, к слову, оказалась как раз у Ольги Царёвой, которая замкнула шестерку.

В мужской части гонка для нашего спортсмена Ермила Вокуева сложилась куда приятнее. Уже на первом горном финише представитель республики сумел опередить всех своих соперников в борьбе за очки на промежуточном финише. А к середине дистанции своими рывками спортсмен из Коми смог растянуть пелотон. К заключительному отрезку борьбу на пьедестале вели только шесть лыжников.

Несмотря на упорство соперников Ермил сумел сохранить первую позицию к финишной прямой, на которой не оставил никому ни единого шанса.

На старт следующей гонки (Марчалонги) Ермил Вокуев выйдет в клетчатой майке горного короля, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

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