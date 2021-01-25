В Коми найдены тела погибших при пожаре в нефтешахте горняков

Фото: архив КП

В Ухте обнаружены тела двух горнорабочих, погибших в результате возгорания в нефтешахте в ноябре 2020 года, сообщает Следком по Коми.

в воскресенье, 24 января, горно-спасательный отряд обнаружил тела двух горнорабочих, погибших в результате возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть». Останки подняты на поверхность. При них имелись индивидуальные средства защиты.

По факту возгорания следственными органами СУ СК Роосии по Республике Коми было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным следствия, 1 ноября 2020 года при производстве буровых работ в нефтешахте №3 вследствие нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты, в результате которого оставалась неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации (3 ноября в судебном порядке установлен факт смерти погибших).

В рамках уголовного дела после осмотра тел следователями назначены необходимые судебные экспертизы. Продолжается проведение иных следственных и процессуальных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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