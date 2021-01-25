Лыжник из Коми завоевал командную бронзу на этапе Кубка мира

Фото: Минспорта Коми.

В воскресенье, 24 января, в финском Лахти завершился этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете 4х5 и 4х7,5 км, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Лыжник из Коми Илья Семиков завоевал командную бронзу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Среди мужчин победила команда Норвегии в составе Голберг, Иверсен, Рёте, Крюгер 1.07.56.8, второе место у команды Финляндии в составе: Хуваринен, Хакола, Нисканен, Маки +40.9 секунды.

Третье место у второй команды России в составе: Илья Семиков (Республика Коми), Якимушкин Иван (Тюменская область), Мельниченко Андреи (Красноярскии краи ), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +1.07.2.

Первая команда России в составе: Червоткин Алексеи (Москва), Белов Евгении (Тюменская область), Спицов Денис (Тюменская область), Большунов Александр (Архангельская область) была дисквалифицирована с комментарием жюри: "За неспортивное поведение", отмечает Федерация лыжных гонок России.

"Ситуация неоднозначная! Но в сложившихся обстоятельствах бронзовую медаль в Лахти завоевал лыжник из Коми Илья Семиков. Поздравляю с наградой спортсмена! Мы рады ещё одной медали в копилку республики! Впереди главный старт сезона, будем надеяться, что и там спортсмены Коми достойно представят республику!", - прокомментировал итоги гонки на своей странице "Вконтакте" министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов.

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