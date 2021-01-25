Суд в Коми оправдал женщину, не разместившую "ковидные" результаты на госуслуги в срок после приезда из Турции

Жительница Коми доказала, что ничего не нарушала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд решил не привлекать к ответственности женщину за то, что она в срок не разместила результаты лабораторного исследования на COVID-19 после приезда из Турции, сообщает Корткеросский районный суд.

Управления Роспотребнадзора по РК в Усть-Куломском районе вменило лицу, прибывшему на территорию Российской Федерации из Турции, не размещение сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в Едином портале государственных услуг и составило протокол об административном правонарушении за совершение правонарушения.

Женщина, приехавшая из Турции, вину в совершении правонарушения не признала, пояснив, что лабораторные исследования на COVID-19 прошла своевременно, результаты в день их получения разместила в Едином портале государственных услуг, а до их получения соблюдала режим самоизоляции.

Судом установлено, что Н. прибыв 01.09.2020 на территорию Российской Федерации воздушным транспортом из Турции, в установленный срок - 03.09.2020 прошла в медицинском учреждении лабораторное исследование, получив результат теста (отрицательный), который установлен медицинской лабораторией 04.09.2020, лишь - 07.09.2020. В день получения результатов исследования Н. разместила их в Едином портале государственных услуг, заполнив соответствующую форму.

Таким образом, по мнению суда, Н., требования в части похождения лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР выполнила, а несвоевременное доведение результатов лабораторного исследования не может вменяться в вину Н., в связи с чем, в ее действиях отсутствует событие вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, что является безусловным основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Постановление не вступило в законную силу.

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