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Общество

Житель Пажги Сыктывдинского района Коми получил ключи от новой квартиры по программе переселения из аварийного жилья

Елена СЕРГЕЕВА
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Фото администрации Сыктывдинского района.

Фото администрации Сыктывдинского района.

Житель Пажги Сыктывдинского района получил ключи от новой квартиры, сообщает администрация Сыктывдинского района. Радуемся!

23 января ключи от благоустроенной квартиры общей площадью 52,3 квадратных метра в селе Пажга получил еще один житель Сыктывдинского района в рамках реализации второго этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Гражданина переселили из аварийного многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, Гаръя, д. 43, признанного аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации сельского поселения «Пажга» от 26 апреля 2016 года.

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