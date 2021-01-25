В ДТП на трассе в Коми серьезно пострадали двое детей

Фото: УГИБДД по Коми.

Авария произошла в воскресенье, 24 января, на автодороге Печора - Усть-Уса.

Женщина 1991 года рождения за рулем Nissan Note двигалась со стороны Печоры в направлении Усинска. В 13:15 на 12 км она не справилась с рулевым управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с КамАЗом под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадали двое детей и водитель Nissan. Девочку 2011 года рождения. госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной раной лба и подкожной гематомой лба. Мальчика 2017 года рождения госпитализировали с ушибом мягких тканей лица, носа и травматическим вывихом нижних резцов. У женщины диагностирован ушиб грудной клетки.

За нарушения ПДД к административной ответственности водитель Nissan Note не привлекалась, стаж вождения составляет 11 лет. Недостатков содержания улично-дорожной сети в месте ДТП не выявлено, сообщает УГИБДД по Коми.

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Известно о пострадавших (подробности)