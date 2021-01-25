В воскресенье дважды полыхали пожары в частных домах Коми

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В воскресенье, 24 января, в Республике Коми произошло 2 пожара. Погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Коми
В 09:32 утра в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Зеленая в поселке Максаковка. Пожарные прибыли к месту вызова через 7 минут. В 11:15 была объявлена полная ликвидация пожара. Деревянный дом общей площадью 50 м² поврежден огнем на площади 15 кв. метров.
В тушении пожара участвовали 22 огнеборца, были задействованы 6 единиц техники Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
В 11:59 в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о горении деревянной летней кухни на одном из частных подворий по улице Школьная в поселке Якша. Уже через 3 минуты к месту происшествия прибыли огнеборцы. Пожар был полностью потушен в 12:55. Летняя кухня повреждена огнем на площади 24 м².
В тушении пожара принимали участие 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны Троицко-Печорского гарнизона пожарной охраны. Содействие пожарным оказывали три местных жителя. Причиной возгорания, по предварительным сведениям, является недостатки в конструкции и изготовления электрооборудования, находившегося в летней кухне.
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