Ухтинка ответила на «Поле Чудес» на каверзные вопросы Якубовича

Жительница Ухты Светлана Хорошилина стала победительницей капитал-шоу "Поле Чудес".

Жительница Ухты Светлана Хорошилина стала победительницей капитал-шоу "Поле Чудес".

Выпуск показали 22 января. Во время игры первой тройки Светлана правильно ответила на вопрос, как называется пирог с начинкой из жидкого фарша. Как выяснилось - это хлебальный пирог.

А в финале ухтинка угадала название сушеной редьки, которую заваривали в патоке со специями. Такое блюдо называлось мазюня.

В Ухте Светлана работает охранником в ЧОПе, увлекается стрельбой из пневматической винтовки, дартсом, боулингом и впервые попала на телевидение.

"Нас очень тепло и дружелюбно встретили, большое спасибо за возможность принять участие в игре!" - сообщила Светлана в перерыве между тройками.

Заработанные очки Светлана потратила на кофемашину и швейную машину. За победу в первой тройке ей подарили термопот, сообщает «Комиинформ».

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