Актированный день объявлен для школьников Воркуты

Фото: Виктор Квасов

На основании полученных данных от АМСГ-2 Воркута Северный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и в связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях МО ГО «Воркута» с 1-го по 5-ый класс, сообщает управление образования Воркуты.

Днём 26 января ожидается:

по городу = -24-26°С, t° по району = -23-28°С;

- ветер СВ-С = 5-10 м/с;

- видимость хорошая, временами 1000-2000 м;

- преимущественно без осадков, временами мгла, дымка.

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