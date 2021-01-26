Телефонный мошенник из Челябинска вернул деньги жителям Коми

От его действий пострадали трое жителей республики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонный мошенник из Челябинской области, от действий которого пострадали трое жителей Коми, предстанет перед судом. Одна из потерпевших перевела злоумышленнику около полутора миллионов рублей, сообщает прокуратура Коми.

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере).

По версии следствия, в мае 2019 года мужчина обнаружил на сайте рекламных объявлений предложение жительницы Усть-Вымского района Республики Коми о продаже дома стоимостью 1 миллион рублей. В телефонном разговоре молодой человек выразил желание приобрести недвижимость, для чего предложил внести предоплату на счет женщины.

В ходе беседы 26-летний челябинец узнал от продавца, что на ее счету находится крупная сумма, и впоследствии сообщил, что ошибочно вместо 150 тысяч. рублей в качестве предоплаты перевел ей 1,5 миллиона рублей. Поверившая злоумышленнику женщина осуществила перевод на подконтрольные ему банковские счета около 1,4 млн рублей.

Кроме того, от действий мошенника пострадали еще двое жителей Усинска, у которых он похитил 52 тысячи рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал и в полном объеме возместил потерпевшим причиненный ущерб.

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