Национальная библиотека Коми передаёт сигналы прошедшего времени

Фото: Национальная библиотека Коми

Национальная библиотека Коми представляет новый проект, специально подготовленный к столетию Республики Коми – аудиоблог «Год 1921-ый. Передаём сигналы прошедшего времени».

В год юбилея республики предлагаем узнать, что произошло в мире 100 лет назад – в России и в других странах. Подкаст расскажет о событиях столетней давности, не обязательно выдающихся, но примечательных. Наука, спорт, искусство, мода, кино, литература и не только – всего 12 историй. Так можно увидеть жизнь республики в глобальном культурном контексте и представить, каким был наш мир век назад.

Аудиоблог воссоздает «год 1921»: все истории подлинные и разнообразные, а факты проверены по книгам.

Эпизоды аудиоблога будут выходить ежемесячно до конца 2021 года. В каждом можно услышать интересных собеседников, которые раскроют темы как профессионалы.

27 января на сайте библиотеки выйдет первая, музыкальная, история. Автор и ведущий аудиоблога – Ольга Демиденко, главный специалист отдела литературы на иностранных языках.

Идеи и предложения по содержанию аудиоблога – о чем рассказать и кого пригласить к участию – можно направлять по адресу: olga.demidenko@nbrkomi.ru.

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