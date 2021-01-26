Как мелкий воришка и дебошир из Сыктывкара заработал приличный срок

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Признан виновным в трех эпизодах мелкого хищения, применении насилия в отношении представителя власти и грабеже 23-летний житель Сыктывкара. Всего он похитил разными способами 5 тысяч рублей. А срок получил вполне приличный. Рассказываем, как ему это удалось.

В марте 2020 года фигурант, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, вновь не менее трех раз похитил из магазинов сетевой торговли товары (кофе, шампуни, наушники) на общую сумму более 2 тысяч рублей.

Во время проведения оперативных действий он попытался скрыться и дважды ударил одного из сотрудников полиции кулаком по лицу.

В конце марта обвиняемый в ходе распития спиртного похитил у женщины три тысячи рублей, а когда она заметила это, ударил ее по руке ножом и толкнул, отчего потерпевшая упала, ударившись головой о дверной косяк. После совершения данного преступления злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

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