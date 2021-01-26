Телефонный разговор стоил жительнице Эжвы свыше 17 тысяч рублей

В Эжве возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств под предлогом возврата переплаты за услуги связи, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как объяснила местная жительница, ей позвонил незнакомый мужчина, назвал свои фамилию, имя, отчество и представился сотрудником частной банковской организации: "На вашем счете скопились денежные средства - 4 000 рублей, это переплата за пользование услугами связи. Вы потеряете эти деньги, если срочно не переведёте их на банковскую карту". Затем собеседник поинтересовался картами, которые есть у заявительницы в наличии, и попросил назвать реквизиты.

Эжвинка, ничего пока не подозревая, всё рассказала. На её телефон пришло смс-сообщение, она же в ответ направила пароли и другие секретные сведения. Сразу после этого счёт женщины опустел на более чем 17 тысяч рублей.

И тут женщина догадалась: мошенники! Она прекратила разговор и обратилась в полицию. Установлено, что номер телефона звонившего принадлежит оператору связи Приморского края. Ведется следствие.

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