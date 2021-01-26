Усинский дворец культуры открыл серию мероприятий, посвященных профессиональному празднику — Дню работников культуры в России.

В 2022 году главную концертную площадку Усинска ждёт масштабное обновление. Минкультуры Коми выделит 3 млн рублей на полную замену кресел в зрительном зале, сообщает минкультуры Коми.

«Сегодня Усинский дворец культуры — одно из самых прогрессивных муниципальных учреждений культуры региона. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в УДК был открыт виртуальный концертный зал. В 2022 году мы планируем поддержать завершение полной модернизации главного сценического пространства Усинска», — отметил министр культуры региона Сергей Емельянов.

Именно Усинск открыл серию мероприятий, посвященных профессиональному празднику — Дню работников культуры в России. Во время торжественной церемонии награждения, в честь 35-летия местного дворца культуры, заслуженными наградами Правительства, Минкультуры Республики Коми и муниципального образования были отмечены сотрудники УДК и участники творческих самодеятельных коллективов.

В программу рабочей поездки министра вошло посещение Дома культуры в селе Усть-Лыже. Дом культуры много лет находится в приспособленном помещении. Напомним, строительство нового здания входит в региональную карту строительства и модернизации учреждений культуры до 2024 года.

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