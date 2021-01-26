Спасатели Коми помогли маме попасть в квартиру к запертой там малышке

ото: yandex.ru

В понедельник, 25 января, спасатели отряда "СПАС-Коми" Комитета РК ГО и ЧС дважды выезжали на вскрытие дверей. В первый раз пришлось выручать запертую в квартире девочку, второй — зрителей, которые не могли попасть на сеанс в Дом кино.

Первый инцидент произошел в Сыктывкаре в доме №111 по улице Морозова. Женщина вышла из квартиры к соседке, а дверь за ней захлопнулась. Внутри осталась девочка 2013 года рождения.

Попасть в квартиру самостоятельно не могла, малышка открыть дверь не могла. Решено было вызывать спасателей, которые и оказали помощь семье, вскрыв дверь в жилище.

Второй инцидент случился на ул. Мира, 74 села Объячево Прилузского района. В этом здании располагается Дом кино и досуга.

Директор учреждения обратилась к спасателям за помощью: вскрыть входную дверь, так как скоро должен начаться фильм для детей, а дверь никак не открывается. Прибывшие на место спасатели разобрали замок, и дверь открылась, сообщает «Комиинформ».

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