В Печоре на пожаре мужчина лишился жизни

За минувшие сутки в Республике Коми произошло 4 пожара. 1 человек погиб, два человека спасены огнеборцами. Фото: Архив "КП"

Вчера, 25 января, в Печоре на пожаре погиб мужчина.

В 17:40 вечера в пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о возгорании в одной из квартир 4-этажного кирпичного дома по адресу: улица Советская, д.35. Пожарные прибыли к месту вызова через 6 минут.

В 18:55 была объявлена полная ликвидация пожара. В квартире, где произошел пожар, огнеборцы обнаружили погибшего мужчину. Из задымленных помещений пожарными были спасены два человека. 9 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Квартира получила повреждения на площади 10 м².

В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев, были задействованы 3 единицы техники Печорского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

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Виновниками были сами жители (подробности)