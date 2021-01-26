Житель Коми уволился с работы, но полгода не мог получить окончательный расчет

Задолженность была погашена только в декабре. Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре директор строительной организации подозревается в невыплате свыше двух месяцев установленных законом выплат работнику.

В период с июля по декабрь 2020 года, т.е. свыше двух месяцев, руководитель не производил окончательный расчет с уволившимся в мае работником, которому на день увольнения не была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. Задолженность перед работником, составившая более 146 тысяч рублей, была погашена лишь в декабре.

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Коми по материалам органов прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, подозреваемого в совершении преступления. Проводятся следственные действия.

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