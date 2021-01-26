Легкоатлеты Коми успешно выступили на первенстве СЗФО в Ярославле

Три "бронзы" и два "серебра" - результат спортсменов Коми. Фото: минспорта Коми.

Легкоатлеты Республики Коми успешно выступили на первенстве Северо-Западного федерального округа в Ярославле. Всего в борьбе за медали участвовали более 400 спортсменов из десяти регионов.

Атлеты соревновались в множестве дисциплин: в беговых видах, в прыжках в высоту и в длину с шестом, в толкании ядра и многоборье. В эстафете 4х200 второе место республике принесли Виталий Макаров, Илья Матуленко, Владимир Соколов и Ростислав Исаевский.

Также Илья Матуленко завоевал две личные медали. На дистанции 800 метров его результат был «серебряным». В беге на 400 метров Илья стал третьим.

Еще одну бронзу республике принесла Елизавета Шварц, третьей добежавшая до финиша на 800 метров. Кроме того, бронзовую медаль на дистанции 3000 метров завоевал Тимофей Сподобин.

Как отметил руководитель региональной федерации легкой атлетики Иван Балясников, все ребята занимаются у тренера республиканской спортшколы №1 Михаила Филиппова.

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