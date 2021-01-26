В Коми объявлено штормовое предупреждение

Берегите себя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

В течение суток 27 января в центральных и северных районах (МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Печора», МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО «Вуктыл») сохраняется предупреждение о сильном снеге, временами с ухудшением видимости до 500-1000 м. На северо-востоке ожидается понижение температуры воздуха до -35С…-40С в ночные и утренние часы (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта»), по прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Проведите беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Воздержитесь от походов, выходов в лесные массивы и на неокрепший лед, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Рекомендуем ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

В связи с потеплением воздуха возможен сход снежных масс и наледи! Рекомендуем не подходить близко к стенам зданий, не ставить коляски с детьми под козырьками крыш домов, не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений.

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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