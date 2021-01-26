Хирург из Воркуты операции по пластике груди маскировал под страховые случаи

Хирург полностью возместил причиненный ФОМС ущерб. Фото: из архива "КП"

Пластический хирург из Воркуты признан виновным в превышении должностных полномочий. Хирург маскировал пластические операции под страховые случаи ОМС, в результате чего ФОМС необоснованно произвел начисления по листкам временной нетрудоспособности на сумму 96 тысяч рублей, сообщает прокуратура Коми.

Воркутинский хирург, оказывавший услуги по пластике молочных желез и иссечению послеоперационных рубцов, представил в ФОМС поддельные документы на получение незаконных выплат по временной нетрудоспособности. В поддельных документах он умышленно исказил медицинские диагнозы, исправив проведенные пластические операции на диагнозы, связанные с послеоперационными осложнениями и включенные в перечень страховых случаев. В результате ФОМС необоснованно произвел Воркутинской больнице перечисление денежных средств в размере 96 тысяч рублей.

Хирург полностью возместил причиненный ФОМС ущерб и направил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд удовлетворил ходатайство и назначил хирургу судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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