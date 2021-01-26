Жители Коми отправили Деду Морозу более 1300 писем

И даже взрослые верят в чудо! Что Дедушка Мороз обязательно исполнит заветное желание. Фото: УФПС по Коми.

В 2020 году Почта России доставила более 220 тысяч писем Деду Морозу со всей страны. Из них 1320 посланий отправили маленькие и взрослые жители Республики Коми, сообщает УФПС Коми.

Писать заветные желания Зимнему волшебнику жители республики могут весь год. Для этого им достаточно опустить письма, рисунки, открытки в любой почтовый ящик региона.

Письма Деду Морозу отправляются обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала, или литерой «А». Чтобы послание было доставлено получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа от главного волшебника зимы нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно узнать в мобильном приложении или на сайте Почты России, а также в отделении почтовой связи.

«Пик новогодней корреспонденции в адрес Деда Мороза приходится на вторую декаду декабря. Но тем, кто не успел написать письмо, огорчаться не стоит: опустить послание со своими мечтами и пожеланиями в почтовый ящик можно в любое время. Корреспонденцию из почтовых ящиков собирают строго по расписанию и отправляют на сортировку, а письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку», – отметил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

Всего жители Северо-Запада отправили почти 22 тысячи писем Деду Морозу в 2020 году. Больше всего посланий Дедушке пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также Вологодской области.

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