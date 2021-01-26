«Комсомолка» стала одной из лучших во Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Статья "Комсомолки" стала одной из лучших в конкурсе "СМИротворец".

Журналисты Коми – в числе победителей федерального конкурса «СМИротворец», сообщает министерство национальной политики Коми.

Эксперты XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений высоко оценили работы журналистов из Республики Коми.

Статья «Высланы навечно» Ольги Соловей (Комсомольская правда в Коми) стала одной из лучших в номинации «Печать». Ее работа посвящена страницам истории Коми края времен спецпереселенцев. Автор рассказала о жизни и деятельности представителей немецкой национальности, которые волею судеб оказались на территории Коми.

В номинации «Нация победителей» отмечен фильм Коми республиканского телевизионного канала «Оленная армия». Авторы картины Алена Терентьева и Сергей Авдеев представили вклад в победу в Великой Отечественной войне оленно-транспортных батальонов, воевавших на Северном фронте наравне с другими.

Как отмечают организаторы конкурса, звание «СМИротворца» в журналистской среде очень почетно. Это показатель высокого качества работы как в целом редакции СМИ, так и ее авторов с непростой межэтнической тематикой.

«Тема межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Коми активно поддерживается республиканскими и районными средствами массовой информации. Ежегодно журналисты принимают участие в конкурсе «Мы – вместе», становятся победителями грантового конкурса, проводимого администрацией Главы региона. Министерство национальной политики Коми реализует совместные проекты с журналами «Регион», «Авиа», газетой «Трибуна», телевизионными каналами «Юрган» и «Коми гор» и другими СМИ», – министр национальной политики Коми Роман Носков.

С работами победителей можно ознакомиться на официальном сайте «Национального акцента».

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