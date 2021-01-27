Продвинутые пенсионеры Коми дарят аферистам деньги через интернет

Фото: архив КП

Жители Республики Коми продолжают терять денежные средства при заказе билетов на непроверенных сайтах. За сутки сотрудниками территориальных подразделений МВД по РК зарегистрированы два сообщения от граждан, которые были обмануты неизвестными при заказе билетов в интернете. Общая сумма ущерба составила порядка 25 000 рублей.

Пенсионер из Сыктывкара запланировал поездку в Заполярье. На интернет-сайте он выбрал железнодорожный билет маршрутом «Сыктывкар-Воркута» и для оплаты ввел на ресурсе персональные данные банковской карты, включая защитный код. В результате с его электронного кошелька были похищены более 9 000 рублей, которые списаны на счет неизвестной московской организации. О способах мошенничеств и хищений денежных средств с карт и мерах предосторожности мужчина знал. Тем не менее, обратился к услугам непроверенного сайта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).

В Усинске пенсионерка заказала в интернете авиабилеты для выезда в другой регион РФ. Оплату она также произвела на сайте, перечислив более 15 000 рублей на неизвестную банковскую карту. Однако в списке пассажиров женщины не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159 УК РФ (мошенничество).

МВД по Коми рекомендует жителям региона: заказывайте билеты и путевки только на проверенных сайтах. Важно помнить, что мошенники дублируют электронные ресурсы известных перевозчиков и компаний-продавцов. Также полицейские предупреждают: особенно стоит насторожиться, если продавцы просят перевести деньги на мобильный телефон.

Помните: ни в коем случае нельзя называть или вводить в интернете персональные данные, если вы не уверены в том, что сайт - не подделка.

Если вас все же обманули, стоит незамедлительно заблокировать банковскую карту, с которой был осуществлен платеж. О хищении нужно сообщить в банк - в некоторых случаях возможна отмена платежной операции. Следует обратиться и в полицию, передать все данные, подтверждающие незаконное списание средств: фальшивые билеты, выписку о снятии денег, переписку, контакты, адрес сайта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка хотела отдать все накопления семьи аферистам

Вовремя вмешался муж (подробности)