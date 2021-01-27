Суд наказал любительницу громкой музыки из Воркуты

Фото: архив КП

Жительница города Воркуты привлечена к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Установлено, что 28-летняя местная жительница прослушивала музыку на повышенной громкости на акустической системе, разговаривала на повышенных тонах, своими действиями мешала соседям отдыхать, то есть нарушала тишину и покой граждан в ночное время.

По результатам рассмотрения дела мировой судья Шахтерского судебного участка Воркуты вынес постановление о признании женщины виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» и назначил административное наказание в виде предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу.

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