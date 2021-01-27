Виновный в аварии на трассе Чебоксары — Сыктывкар за последний год нарушал ПДД 9 раз

Фото: УГИБДД МВД по Коми.

На трассе Чебоксары — Сыктывкар столкнулись две «Газели». Водитель одного фургона не рассчитал безопасную скорость движения и «догнал» попутный грузовик.

Авария произошла 26 января в Сысольском районе. Мужчина 1995 года рождения за рулем ГАЗ-330252 ехал по дороге Чебоксары Сыктывкар. На 717 километре он не рассчитал безопасную скорость движения и «догнал» ГАЗ «Газон Next» под управлением 60-летнего мужчины.

У водителя ГАЗ-330252 диагностировали автотравму, ушибы, перелом большой берцовой кости. Сотрясение и черепно-мозговая травма — под вопросом. В больницу мужчину везти не стали.

Пострадавший мужчина ответственности за нарушение ПДД в общей сложности привлекался 20 раз, в течение года — девять. Стаж — с 2019 года, сообщает БНК со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная авария произошла на трассе под Ухтой

Ее успели снять на видео (подробности)