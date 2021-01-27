Воркутинка купила опилки вместо обуви

Женщина стала жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воркутинка заказала в интернете обувь, а получила шапку и опилки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В ОМВД России по городу Воркуте обратилась 28-летняя жительница и сообщила о том, что лишилась более 3 тысяч рублей на виртуальном шоппинге.

Заявительница пояснила, что решила приобрести на одном из сайтов две пары обуви. На странице продавца девушка нашла интересующие ее модели и сделала заказ. Деньги она перевела наложенным платежом в почтовом отделении. Однако в посылке находились вязаная шапка и опилки.

Поняв, что стала жертвой злоумышленников, воркутинка немедленно обратилась в полицию. При этом о фактах мошенничества потерпевшая знала из памяток отправленными сотрудниками полиции, но все же пошла на риск. Проводится проверка.

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