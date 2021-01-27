Воркутинец подарил лжесотрудникам банка более шести млн рублей

Житель Воркуты поверил звонившим и выполнял все инструкции, полученные по телефону. Фото: Нина Юшкова

В Воркуте местный житель, поверив лжесотрудникам банка, потерял более 6 миллионов рублей.

Мужчине, 1979 года рождения, на протяжении нескольких месяцев звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банковской организации. Звонившие сообщали, что на имя воркутинца неизвестные пытаются оформить несанкционированный кредит. Для предотвращения незаконных действий заявителю рекомендовали осуществить так называемый «зеркальный» займ.

Местный житель поверил звонившим и выполнял все инструкции, полученные по телефону. В результате с сентября по декабрь мужчина перевел незнакомцам свои личные сбережения, сбережения супруги, а также оформил кредиты в двух банках. Все денежные средства он положил на счет, указанный злоумышленниками. Общая сумма переводов превысила 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Стоит отметить, что заявитель знал от сотрудников полиции о подобных фактах обмана граждан.

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