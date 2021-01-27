Житель Коми не заплатил за бензин и стал фигурантом уголовного дела

Мужчине грозит реальный срок Фото: Архив "КП"

Мужчина заправил свой автомобиль топливом и уехал с АЗС, не расплатившись за него, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, в ноябре 2020 года воркутинец на одной из местных автозаправок заправил бензином свою машину, не расплатился за оказанную услугу, отъехал от бензоколонки и припарковался неподалеку. Оператор АЗС вышла на улицу и потребовала от мужчины, чтобы тот внес плату за топливо, на что он ответил отказом и уехал.

В рамках расследования уголовного дела мужчина вину в инкриминируемом деянии признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд.

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