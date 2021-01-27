В Коми бизнесмен вырубил 170 кубометров леса стоимостью свыше 1,3 млн рублей

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В Прилузком районе Коми местный предприниматель незаконно вырубил 170 кубометров древесины, причинив гослесфонду ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2018 году индивидуальный предприниматель при отсутствии разрешительных документов незаконно начал вырубку леса. В дальнейшем коммерсант реализовал переработанные лесоматериалы для нужд местному населению. Данные действия бизнесмена попали под две статьи уголовного кодекса: «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и «хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд. Государственное учреждение Республики Коми «Прилузское лесничество» предъявило к обвиняемому иск о возмещении вреда, причиненного преступлением.

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