МВД составило криминальный рейтинг увеселительных заведений Сыктывкара

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За 2020 год в УМВД России по городу Сыктывкару зарегистрировано 1902 обращения граждан о правонарушениях и преступлениях в увеселительных заведениях и ночных клубах столицы, по каждому из которых проведена проверка и принято решение в соответствии с законом, сообщает пресс-служба ведомства.

В лидерах антирейтинга по числу совершенных преступлений и административных правонарушений ресторан-клуб «СССР». С начала года в полиции зарегистрировано 193 сообщения о происшествиях в этом заведении. В основном это хищения имущества.

В тройке «лидеров» также оказались клуб «Арнедо» (112 сообщений) и бар-закусочная «Маяк» по улице Коммунистической (91 сообщение). Из закусочной, расположенной по улице Колхозной, в дежурную часть поступило 86 вызовов.

Также в антирейтинг попали популярные среди молодежи клубы «Сахар» и «Озон» (65 и 67 вызовов), закусочные «Центральная» по улице Первомайской и «Прага» по улице Седова (69 и 67 сообщений).

Чаще всего заявления поступают по фактам хищений и утери имущества. Граждане в состоянии опьянения, как правило, теряют бдительность, оставляют дорогие сотовые телефоны, сумки, одежду в свободном доступе. Жители столицы лишаются денег в результате случайного знакомства, доверяя банковские карты малознакомым людям.

Кроме того, нетрезвые посетители ведут себя неадекватно и агрессивно, совершают противоправные действия или сами становятся жертвами кулачных разборок.

Так, в полицию поступило сообщение, переданное службой 112, о том, что во дворе по улице Морозова на земле лежит мужчина с многочисленными ушибами лица, головы и переломами. Установлено, что потерпевший познакомился в баре с молодым человеком, который впоследствии жестоко избил его. Причиной стал отказ потерпевшего на предложение продолжить вечер. Сотрудники полиции задержали обидчика и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый арестован.

МВД по Республике Коми констатирует: каждое второе преступление совершается в состоянии опьянения. Полицейские призывают граждан ограничить себя в употреблении спиртного. Это может привести к неприятным последствиям не только со здоровьем.

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