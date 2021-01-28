Вооруженный конфликт в офисе произошел в Усинске

Подозреваемый задержан, сообщает Следком по Коми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственным отделом по г.Усинск СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Вооруженный конфликт произошел 25 января в Усинске в офисном помещении по улице Аэродромной между 33-летним местным жителем его 35-летним знакомым на почве ранее возникшей ссоры. Первый угрожал убийством. В ходе борьбы он произвел два выстрела из ружья. По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемый задержан, в отношении него следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следком по Коми.

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