В Прилузье суд признал незаконным привлечение работника к дисциплинарной ответственности

Фото: СК СУ Коми.

Суд признал незаконным привлечение работника к дисциплинарной ответственности.

В Прилузский районный суд Республики Коми обратился работник госучреждения: его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности. Это доказала проверка прокуратуры после того, как проверка минприроды по соблюдению учреждением законодательства о противодействии коррупции доказала совершенно обратное.

В ходе рассмотрения дела установлено и ответчиком не отрицалось, что обязанности, неисполнение которых вменено в вину истцу, ни трудовым договором (в том числе, с учетом дополнительных соглашений), ни должностной инструкцией истца не предусмотрены. Наличие у истца указанных обязанностей ответчик обосновывал нормами локальных нормативных актов, а именно положением о комиссии по противодействию коррупции, в которой истец является председателем.

Суд пришёл к выводу о том, что оспариваемым приказом истец привлечен к дисциплинарной ответственности по существу как председатель комиссии по противодействию коррупции, за неисполнение возложенных на него указанным Положением обязанностей. Исходя из этого, привлечение истца к дисциплинарной ответственности противоречит статье 192 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только за неисполнение либо ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, т.е. обязанностей в рамках трудовой функции по занимаемой им должности, на которую он принят по трудовому договору.

Суд признал незаконным приказ о привлечении истца к дисциплинарной ответственности, а также частично удовлетворил требование истца о взыскании компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.

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