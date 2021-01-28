На миллион: жительницу Коми обманули липовые сотрудники реального ведомства

Остерегайтесь мошенников! Они повсюду. Фото: из архива "КП"

Жительницу Сысольского района обманули мошенники, которые действовали от лица представителя реально существующего ведомства, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В дежурную часть обратилась жительница района и поинтересовалась, работает ли в органах внутренних дел Коми определенный человек. В ответ полицейские поинтересовались, в чем заключается проблема гражданки. Та рассказала о телефонных звонках, которые ей не так давно поступили, и собиралась покинуть здание. Но дежурные догадались, что девушка стала жертвами мошенников, и убедили обратиться с заявлением.

Выяснилось, что жительнице района позвонил неизвестный и представился начальником подразделения одного из региональных ведомств. Причем номер телефона, как оказалось, совпадал с официальным. Звонивший сообщил потерпевшей, что по ее счетам наблюдаются подозрительные операции и на ее имя посторонние оформляют кредит. Используя этот предлог, незнакомец убедил заявительницу сделать «зеркальный» займ.

Девушка стала действовать по его инструкции и еще нескольких телефонных собеседников. Деньги, которые были у нее в наличии, а также взятые в кредит, она перечислила на банковский счет и 15 абонентских номеров. Общая сумма составила 950 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции установлено, что деньги были обналичены в Челябинской области. В тот же момент счет был арестован. Часть денежных средств удалось вернуть.

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