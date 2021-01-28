В Усинске водитель фронтального погрузчика проехал по пешеходу

Фото: ГИБДД Коми

В Усинске фронтальный погрузчик Bull сбил пешехода.

Происшествие случилось 27 января в 8 часов утра. 38-летний мужчина, управляя трактором, двигался по тротуару ул. Комсомольской. Водитель не заметил пешехода, который попал под колеса погрузчика. В результате ДТП 53-летний мужчина получил множественные переломы грудной клетки, перелом левого коленного сустава и ушиб предплечья. Госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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Известны подробности происшествия (подробности)