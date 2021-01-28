В Коми открылась ещё одна ледовая переправа

Фото: МЧС по Коми.

На территории МО ГО «Усинск» открыта автомобильная ледовая переправа через реку Малая Сыня, сообщает МЧС по Коми.

После проведенной специалистами ГИМС проверки состояния безопасности на территории МО ГО Усинск, на реке Малая Сыня, в 20 км от поселка Сынянырд (вдоль трассового проезда МПС Сыня), открыта ледовая переправа для автотранспорта. Грузоподъемность переправы - 10 тонн.

Таким образом, всего в республике открыта 94 переправы, в том числе автомобильных 88 и пешеходных 6. Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 гг. были запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.

Правила безопасности

Следует соблюдать основные правила безопасности при передвижении по ледовым переправам:

- при движении по ледовой переправе необходимо отстегнуть ремни безопасности и открыть двери кабины;

- рекомендуется устанавливать дистанцию между автомобилями не менее 30 метров и скорость движения не выше 20 километров в час;

- при движении по переправам необходимо соблюдать установленную скорость движения, интервал между машинами и допустимую грузоподъёмность, движение должно быть плавным без резких рывков;

- при движении по ледяному покрову необходимо не допускать резких изменений скорости, резких торможений, не производить обгона движущегося транспорта.

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