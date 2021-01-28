Неизвестный расстреливает бездомных собак на улицах Ухты

Фото: мэрия Ухты

Полиция в Ухте проводят проверку по сообщению местных жителей о несанкционированном отстреле бездомных собак.

26 января в дежурную часть полиции поступило сообщение, что у здания роддома на улице Советской неизвестный мужчина отстреливает безнадзорных собак и складывает их трупы в машину.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

"Решения пока нет, личность мужчины не установлена", - подчеркнули в ОМВД.

Также в отделе отметили, что пока на территории городского округа ни одна особь сотрудниками полиции не отстрелена, сообщает "Комиинформ".

Напомним, в Ухте введен режим повышенной готовности в связи с большим числом нападений собак на людей.

Выработан механизм работы с полицией. Когда горожане видят свору агрессивных собак, то они могут звонить в ЕДДС, и те уже передают информацию в полицию. Если приехавшие полицейские действительно увидят, что собака проявляет агрессию, им разрешено применять оружие. Но право на отстрел есть только у полиции.

Прокурор города Павел Якимов также заявил, что ведомство готово помогать ухтинцам, пострадавшим от бездомных собак, написать заявление в суд на возмещение вреда. В свою очередь, муниципалитет обещает, что решения суда будут выполняться без проволочек.

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Известны подробности происшествия