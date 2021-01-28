Пешеход в Усинске на тротуаре попал под колеса трактора

Фото: УГИБДД по Коми
С тяжелыми травмами попал в больницу пешеход в Усинске после столкновения на тротуаре с фронтальным погрузчиком Bull.
Происшествие случилось 27 января в 8 часов утра. За рулем трактора был 38-летний мужчина. Он двигался по тротуару улицы Комсомольской. Водитель не заметил пешехода, и тот оказался под колесами погрузчика.
В результате ДТП 53-летний мужчина получил множественные переломы грудной клетки, перелом левого коленного сустава и ушиб предплечья. Госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД по Коми
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