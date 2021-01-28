Две машины сгорели в Коми за сутки

Фото: архив КП

28 января в разных частях Коми сгорели два автомобиля, но причина оказалась одинаковой.

В 00:25 ночи в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение, что в санатории «Лозым» (село Пажга, местечко Лозым) горит автобус ПАЗ. Уже через минуту огнеборцы были на месте, на тушение ушло около получаса - в 01:05 огонь ликвидировали. Автобус поврежден на площади 8 кв.метров. В тушении огня участвовали 4 человека и 2 пожарные автоцистерны.

В 01:21 ночи сообщили о возгорании самосвала «Shaanxi» у ледовой переправы через реку Печора в селе Усть-Уса. Через 10 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В 02:10 пожар был ликвидирован. Повреждена кабина.

Причиной возгорания, по предварительным данным, оба раза является неисправность систем и механических узлов автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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