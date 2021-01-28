Расплачиваться за убийцу жителя Коми пришлось родственникам

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Судебные приставы Сыктывкара взыскали в пользу потерявшей мужа более 900 тысяч рублей. Долг пришлось гасить родственникам убийцы.

66-летний должник осужден за убийство в ходе пьяной ссоры и отбывает наказание в колонии строго режима. Судебный пристав-исполнитель наложила запрет на регистрационные действия с долей должника в недвижимости, арестовала и выставила на продажу принадлежавший ему микроавтобус «Газель», обратила взыскание на денежные средства в банке, на 70% пенсии и заработной платы, которую мужчина получает за труд в исправительном учреждении. Треть суммы внесли родственники должника.

Из нескольких источников долг перед супругой погибшего в размере 933 тысяч рублей погашен полностью. Исполнительский сбор (то есть штрафная санкция за неисполнение должником исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения)в размере 65 тысяч рублей направлен в федеральный бюджет, сообщает пресс-служба ФССП по Коми.

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