Два брата вымогали деньги у жителей Воркуты

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В ОМВД России по г.Воркуте поступил рапорт участкового уполномоченного полиции о том, что в ходе доверительной беседы с местным жителем, 1984 года рождения, выявлен факт вымогательства.

Мужчина рассказал, что находился у себя дома со своим знакомым. К нему в квартиру ворвались малознакомые люди. Незнакомцы применили насилие в отношении хозяина и его знакомого, 1985 года рождения, затем поочередно высказали требование о передаче денежных средств в сумме 45000 рублей. Потерпевший и его приятель были вынуждены выполнить сказанное и передать деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности незнакомцев и их местонахождение были установлены. Ими оказались два ранее судимых брата, 1985 и 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Получены признательные и свидетельские показания.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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