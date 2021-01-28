Жильцов аварийных домов в Сыктывкаре расселят раньше срока

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У жильцов сыктывкарских МКД (ул. 28 Невельской дивизии 16 и Октябрьский проспект 61), признанных аварийными и подлежащими сносу, появилась надежда на более скорое расселение, нежели это предлагала администрация столицы Коми. Прокуратура Сыктывкара в судебном порядке добилась уменьшения сроков расселения граждан из аварийного жилья.

Прокуратура Сыктывкара проверила постановления о сроках расселения жильцов МКД, изданных мэрией Сыктывкара. В документах значился 2027 год. Прокуратура посчитала этот срок весьма далеким и туманным, неразумным и, мало того, опасным для жителей злополучных домов. Ведь аварийное жилье могло в любой момент сложиться, как карточный домик.

Мэрия услышав свежие протесты прокуратуры, прислушалась и издала новые постановления - теперь со сроком 2025 год. Нет, прокуратура вновь не согласилась с администрацией столицы, представив новые протесты, которые на этот раз мэрия отклонила.

Прокуратуре ничего другого не оставалось, как обратиться в суд. И суд признал требования прокуратуры обоснованными и логичными.

После вступления судебных решений в законную силу прокуратура г. Сыктывкара проконтролирует их фактическое исполнение. Ждём новых сроков.

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