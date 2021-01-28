Интинка украла банковскую карту и пошла на шопинг

Несовершеннолетняя воровка ответит по закону. Фото: СК СУ России по Коми.

В Инте несовершеннолетняя украла банковскую карту и потратила с нее почти 5 тысяч рублей. За что и поплатилась.

В июле 2020 года несовершеннолетняя, находясь в квартире подруги, похитила банковскую карту ее отца и в течение трех дней совершала покупки в различных магазинах, оплачивая их этой картой. Чтобы не быть замеченной, девушка покупала товары, стоимостью не превышающие 1000 рублей, когда без пин-кода можно проводить оплату. В общей сложности воровка потратила 4785 рублей.

Во время расследования девушка призналась, что потратила деньги, но по поводу карты заявила, что нашла ее на улице. Ущерб пришлось возмещать бабушке-опекуну несовершеннолетней. Интинке назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, сообщает СК СУ России по Коми.

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