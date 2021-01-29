Актированные дни объявлены для школьников Коми

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Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто останется дома 29 января.

Сегодня в Воркуте на 6 утра температура воздуха -36°С, в этой связи принято решение об отмене занятий в школах с 1 по 11 класс и для 1 и 2 курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.

В Инте по состоянию на 6 часов утра, средняя температура воздуха в Инте составила минус 34,4, ветер северный - 1 м/с. Актированный день установлен для учащихся с 1 по 7 класс всех школ и общеобразовательных учреждений города.

В Печоре от занятий освобождены школьники 1-4 классов школ города и района.

В Усинске актированный день для учащихся 1-4 классов 1 и 2 смены. В поселке Парма, с.Усть-Лыжа и Усть-Лыжа от занятий освобождены учащиеся 1-8 классов, в д.Новикбож - 1-4 классов.

В Ижемском районе занятия отменены: в Брыкаланской школе с 1 по 11 класс, в Гамской - с 1 по 6 класс, в Кипеевской с 1 по 10 класс, в Мохченской - с 1 по 7 класс, в Бакуринской - с 1 по 7 класс, Сизябскй - с 1 по 7 класс.

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