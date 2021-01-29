В Коми из незаконного оборота изъято более 21 килограмма наркотиков

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За 2020 год в Коми зарегистрировано более 1300 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Из незаконного оборота изъято более 21 килограмма запрещенных средств, что превышает прошлогодний показатель в 2,1 раза. Причем все наркотики в регионе являются завозными, отметил региональный министр внутренних дел Андрей Сицский.

За год полицейскими пресечена деятельность 25 наркопритонов: Воркута – 17, Усинск – 6, Сосногорск – 2.

Также задокументирована деятельность 23 интернет-магазинов, пресечена деятельность 63 организованных групп, в состав которых входило 97 лиц, в том числе 27 из других регионов России, перекрыто 10 крупных каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ в республику.

К примеру, в октябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задокументирована и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотических средств синтетического и растительного происхождения бесконтактным способом. Задержаны трое членов преступной группы, все они – жители Кирова, изъяты наркотические средства синтетического и растительного происхождения общей массой более 3 килограммов, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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