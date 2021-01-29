Еще две страны стали доступны для жителей Коми

Также будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 февраля 2021 года Россия возобновляет авиасообщения с Грецией и Сингапуром, сообщают на сайте правительства РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какие показатели учитываются при принятие решения о снятии ограничений на полеты. В частности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения, Rt меньше или равен 1, темп прироста за 14 суток не выше 1%.

С 8 февраля в Грецию будет 2 рейса в неделю (Москва – Афины,) и 3 рейса в неделю Москва – Сингапур. Также с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

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